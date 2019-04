Brandweer blust brandend hooikasteel in Rivierenhof

Deurne - In het Rivierenhof is zondagnamiddag brand uitgebroken op een grasveld vlak bij de kinderboerderij. “Er was een speelkasteel gebouwd met balen stro”, vertelt brandweerwoordvoerder Kristof Geens. “Daar is brand ontstaan.”

De brand zorgde voor heel wat rookontwikkeling maar het vuur was snel onder controle. Met een graafmachine werd het hooi vervolgens uit elkaar gehaald om zeker te zijn dat er nergens nog brand zou woeden. Niemand raakte gewond. Via sociale media riep de brandweer de parkbezoekers op uit de rook te blijven.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of er vandalisme in het spel is.

Er woedt op dit moment een hooibrand aan de kinderboerderij van @OLTRivierenhof in #Deurne. Dat geeft enige rookhinder. Blijf uit de rook als je in de buurt bent. — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) 14 april 2019

Foto: bfm