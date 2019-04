Echtelijke ruzie loopt uit de hand: vrouw (60) steekt vriend (58) neer, slachtoffer kritiek

Bornem - Een 58-jarige man vecht voor zijn leven nadat hij zaterdagnacht in zijn woning in Bornem is neergestoken door zijn vriendin (60). De man kreeg een messteek in de borststreek. Hij onderging een spoedoperatie maar zijn toestand was zondag nog steeds kritiek. De vrouw is gearresteerd. Dat meldt De Gazet van Antwerpen.

Over de aanleiding van de ruzie is niets bekend. Het kwam tijdens de ruzie tot een handgemeen tussen de man en zijn 60-jarige vriendin. Hij zou haar bij de keel gegrepen hebben. Vervolgens zou ze uitgehaald hebben met een mes en raakte ze hem in de borst. Het slachtoffer werd hevig bloedend naar het ziekenhuis gebracht en werd met spoed geopereerd. Zondag was zijn toestand nog steeds kritiek. De vrouw is gearresteerd.