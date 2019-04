Waarom de omstreden strafschop voor Genk tegen Club Brugge terecht was

Er was veel discussie over de al dan niet strafschop in KRC Genk - Club Brugge na het handspel van Brandon Mechele. Uiteraard was de beweging van de Club-verdediger niet opzettelijk met de arm tegen de bal maar door het aangepaste reglement rond handspel was de beslissing van scheidsrechter Alexandre Boucaut de juiste. Lees mee:

Er is een poging ondernomen om het reglement over het handspel wat duidelijker te maken, maar helemaal duidelijk is het nog niet. Leest u mee:

1) Een bal die tegen een hand komt die dicht bij het lichaam staat, wordt niet bestraft met hands als er geen beweging naar de bal is.

2) Een arm die weg van het lichaam staat, die bij een sliding opengaat of gewoon boven de schouder wordt gehouden wordt wel bestraft met handspel. Ook als de bal van dichtbij wordt aangeschoten of als de ¬speler met de rug naar de bal staat en niet ziet wat op hem afkomt.

3) Een speler die tegen zijn eigen arm kopt, wordt niet bestraft