Auto belandt op zijn dak in gracht, bestuurder kan zijn hoofd net boven water houden

Blankenberge - Langs de Blankenbergse Dijk in Blankenberge is zondagnamiddag om 17 uur een bestuurder met zijn wagen in de gracht gesukkeld.

De juiste omstandigheden van het ongeval zijn nog niet gekend maar vermoedelijk is de 47-jarige E.Y. uit Blankenberge met zijn auto in de grasberm terechtgekomen waardoor hij de controle over het stuur verloor. De wagen crashte tegen een duiker en kwam door de hevige klap op zijn dak in de gracht terecht. De wagen vulde zich met water maar de bestuurder kon zijn hoofd boven water houden tot de hulpdiensten arriveerden. De brandweerlui en de duikers van de brandweer konden de man uit zijn voertuig bevrijden. Hij werd met zware verwondingen aan de benen en met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar de spoedgevallendienst van het AZ Sint Jan in Brugge. Niks wijst erop dat er een ander voertuig bij het ongeval betrokken was.