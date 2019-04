350 reizigers vast op trein na aanrijding met wagen aan overweg in Pepingen

Aan een overweg in het Vlaams-Brabantse Pepingen op spoorlijn 94 tussen Halle en Saintes (Tubeke) is er zondag rond half zeven een aanrijding geweest tussen een trein en een auto. “Volgens de eerste berichten zijn er geen gekwetsten in de trein of de auto”, zegt Infrabel-woordvoerster Leslie Buyle. “Er zit ongeveer een 350-tal reizigers op de trein.”

Er wordt nu bekeken om een bus in te zetten om de reizigers te onzetten. Voor het spoorverkeer bleek uiteindelijk geen vervangende busdienst nodig. De treinen kunnen via een lokale omleiding via de lijnen 96 (Brussel-Quévy-Frankrijk) en 90 (Denderleeuw-Jurbise) verder sporen. Op de plaats van het ongeval zelf is het treinverkeer waarschijnlijk de rest van de treindienst onderbroken. “De technische ploegen zijn onderweg.”

De oorzaak van de aanrijding op de overweg is nog niet duidelijk. De trein in kwestie was onderweg van Doornik naar Zaventem.