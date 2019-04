Voormalige bewakers doen boekje open over excentrieke gedrag van Assange in de ambassade: "Interviews in onderbroek”

De beveiliging van WikiLeaks-oprichter Julian Assange in de Ecuadoraanse ambassade in Londen was een dure opdracht met ook excentrieke kantjes. Dat bericht de Spaanse krant El Pais op basis van ex-medewerkers van zijn veiligheidsteam.

Assange verbleef zeven jaar in de ambassade in Londen. Donderdag werd hij door de Britse politie naar buiten gesleurd nadat Quito zijn asielstatuut had ingetrokken. Een kostelijk verblijf. In 2016 werd een loodgieter uit Spanje overgevlogen om Assange’s toilet te herstellen. Kostprjs: 4.500 dollar. De vrees bestond dat een plaatselijke loodgieter mogelijk afluisterapparatuur zou installeren, aldus de Spaanse veiligheidsmedewerkers aan de krant.

Ze verwezen naar Assange ook als ‘El Juli’ (of ‘de gast’) die graag veel beroemdheden ontving. Onder meer Lady Gaga, Yoko Ono en haar zoon Sean Lennon of mode-ontwerpster Vivienne Westwood kwamen langs.

Deze ex-medewerkers bemerkten ook een portie excentriek gedrag. Assange gaf tv-interviews in onderbroek. Enkel wat boven de gordel in beeld kwam, was deftig aangekleed. De wc doorspoelen was niet aan Assange besteed en hij werkte het ambassadepersoneel op de heupen door in een kleine kamer op een elektrische plaat te koken. Assange doodde verder zijn tijd door te skateboarden of te voetballen in de hall.

De diensten van het in Cadiz gevestigde beveiligingsbedrijf werden betaald door de geheime diensten in Quito. De opdracht werd in 2017 beeïndigd, nadat de linkse president Rafael Correa werd opgevolgd door de gematigde president Lenin Moreno.

# Belga context ## Related picture(s) [Arrestation d’Assange - BRITAIN-INTERNET-W...]

[Assange opgepakt - BRITAIN-ECUADOR-SWEDEN-...]

## Related article(s) [Arrestation d’Assange - Assange prêt à coo...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)