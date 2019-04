Inhaalmanoeuvre gaat mis: jonge motorrijder (22) op slag dood

Bredene - Een 22-jarige motorrijder uit Oostende is zondagmiddag om het leven gekomen bij een inhaalmanoeuvre op de Koninklijke Baan in Bredene. De jongeman was op slag dood.

Het ongeval gebeurde even na 17 uur in een bocht net voor de afslag richting Vosseslag. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de jonge motorrijder op de Koninklijke Baan een ander voertuig wou inhalen, maar dat het daarbij heel erg fout ging. Hij verloor bij het manoeuvre de controle over zijn motor, verzeilde in het gras naast de rijweg en botste daar tegen een verlichtingspaal. De klap moet enorm geweest zijn. De hulpdiensten waren heel vlug ter plaatse, maar konden niets meer doen.

“De juiste omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht, maar de man was inderdaad op slag dood”, zegt politiecommissaris Dennis Goes.

Het parket van Brugge besloot inderdaad om een verkeersdeskundige aan te stellen. De brandweer kwam ter plaatse om over het lichaam een tent te plaatsen en de rijweg op te ruimen. De Koninklijke Baan werd tijdens het onderzoek van de verkeersdeskundige tussen de afslagen Vosseslag en Hippodroom volledig afgesloten. Agenten van politie Bredene-De Haan leidden het verkeer om en hielden de nieuwsgierigen op een afstand van de plaats van het ongeval. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen hoe het dodelijk ongeval kon gebeuren.