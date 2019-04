Wagen van Griet Op de Beeck over de kop op Nederlandse snelweg

Schrijfster Griet Op de Beeck is nabij het Nederlandse Hengelo betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Om nog onbekende redenen is haar wagen over de kop gegaan en op het dak terechtgekomen. Als bij wonder raakte ze niet gewond. Dat meldt het AD.

De schrijfster zat niet zelf achter het stuur. Ze was onderweg naar een lezing in De Lutte. Om nog onbekende reden sloeg de wagen over de kop. Er zijn geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Zij kwam er als bij wonder zonder kleerscheuren vanaf. Hoe het gesteld is met de chauffeur van de wagen, haar neef, is voorlopig niet bekend.

Na een korte controle door het toegesnelde ambulancepersoneel mocht ze haar weg verderzetten. De lezing kon dus gewoon doorgaan.