REACTIES. Philippe Clement zeer tevreden na zege in topper: “Het was geen penalty, maar dit heeft niet over de match beslist”

Na een intrigerende topper is Racing Genk een stuk comfortabeler leider in de Jupiler Pro League. Genk-coach Philippe Clement en de zijnen waren vanzelfsprekend enorm tevreden met de zege tegen Club Brugge. De bezoekende coach Ivan Leko was na afloop eerlijk in zijn analyse. “Genk was gewoon beter en verdiende de zege.”

Ruslan Malinovskyi (Racing Genk): “Een van onze beste wedstrijden dit seizoen”

“We hebben van de laatste match tegen Club Brugge geleerd dat we de druk erop moeten houden, scherp moeten zijn. We hebben het hen moeilijk gemaakt vandaag”, luidde de analyse van Ruslan Malinovskyi. “Onze eerste helft was iets beter dan de tweede, maar we hebben gewonnen. Dit was zeker een van onze beste wedstrijden dit seizoen.”

Malinovskyi speelde een sterke wedstrijd ondanks alle heisa rond zijn mogelijke schorsing eerder deze week. “Eerst en vooral vind ik dat ik gelijk had in deze situatie. Ik moet Birger Verstraete ook bedanken voor het bericht dat hij geplaatst heeft op sociale media. Ik wist dat ik juist was en de hele club steunde mij. Het was moeilijk voor mij vanavond, ik heb de coach ook gevraagd om me eraf te halen omdat ik voelde dat het op was.”

Foto: BELGA

Hans Vanaken (Club Brugge): “Kloof van vier punten niet bepalend”

Hans Vanaken scoorde tegen Racing Genk, maar een zege zat er niet in. “In de eerste drie wedstrijden konden we meer zelf tot voetballen komen, maar vandaag zat dat er niet echt in. Normaal zetten we veel druk, maar we kwamen niet verder tot lange ballen. Bij die eerste goal maken we een foutje, en dat mag niet in zo’n wedstrijden. Die penalty? Voor mijn gevoel stond Brandon met de rug naar de bal en wist hij niet waar de bal was, ik weet niet goed wat ik ervan moet denken. Op dat moment had ik het gevoel dat het licht was.”

“De kloof van vier punten is niet bepalend”, gaf Vanaken nog mee. “Voor Genk is het geweldig, zo zijn de play-offs ook begonnen voor hen. Maar iedereen zal nog punten verliezen. Zij moeten ook nog naar ons komen, dus we zien het wel!”

Foto: Isosport

Philippe Clement (coach Racing Genk): “Mooi om jongens uit eigen academie zo te zien openbloeien”

“Het was een topmatch van de eerste tot de laatste seconde. We zijn de hele week bezig geweest met die pressing, maar de jongens hebben dat schitterend gedaan”, zei een zeer tevreden Genk-trainer Philippe Clement. “Malinovskyi? Die was inderdaad stikkapot, die hele zaak heeft veel energie gekost. Maar ik denk dat hij blij is met hoe het is gegaan. Hij heeft vanavond getoond dat hij een heel goede speler is, en niet alleen hij. De tribunes stonden in brand. Bryan Heynen was ook heel sterk. Hij is nog maar 21 jaar, maar wordt match na match sterker. Het is mooi om jongens uit de eigen academie zo te zien openbloeien.”

“Ik heb de penaltyfase net gezien. Het is geen penalty”, gaf Clement toe. “Die nieuwe regels zijn heel moeilijk voor iedereen. Maar ik denk niet dat dat over de wedstrijd heeft beslist. Vier punten voorsprong? Dat is niet onoverbrugbaar, maar dan weet je wel dat de andere clubs al zeker twee keer vaker punten moeten pakken dan wij. Maar alles zit dicht bij elkaar. Dus we moeten dit niveau nog zes keer kunnen halen.”

Ivan Leko (coach Club Brugge): “Genk verdiende de zege”

Ondanks de bedenkelijke strafschop die Genk kreeg, toonde Ivan Leko zich groot in het verlies. “Dit is een zeer verdiende overwinning van Genk, de uitslag was eerlijk na negentig minuten. Zij waren gewoon beter, zeker in de eerste helft. Daarna waren het meer wat flitsen van hen, en individuele fouten van ons. Maar ze verdienen de zege. Wij waren te soft. De eerste drie wedstrijden waren we misschien te goed. We kwamen naar hier om te tonen hoe mooi wij zijn, maar in de play-offs moet je zo niet spelen. Er was te weinig beweging voorin. Collectief voetbal en kracht, dat is onze sterkte. Vandaag was alles omgekeerd. En het is een slecht moment voor zo’n collectieve offday”, aldus de coach van Club Brugge.