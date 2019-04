Nieuw record: meer dan 10.000 deelnemers voor jacht op seksspeeltjes in Wépion

Meer dan 10.000 personen hebben zondag in Wépion, bij Namen, deelgenomen aan de jacht op seksspeeltjes, aldus de organisatoren. Dat is een nieuw record voor het evenement dat zijn 9e editie beleefde.

Meer dan 4.800 vrouwen namen hun schop om circa 800 vouchers op te spitten die recht geven op seksspeeltjes. Naast 200 mannen daagden ook vijfduizend deelnemers (paren, alleen of in groepen) op om vermomd te rivaliseren in creativiteit.

“De ‘jacht’ kent elk jaar een groter succes”, aldus Colombe Cuvelier van medeorganisator Soft Love. Naast Belgen waren er ook 250 Fransen, naast Nederlanders, Spanjaarden en zelfs Portugezen. Het evenement moet bijdragen aan het bevorderen van de emancipatie van de vrouw.

De winst wordt door Soft Love en de vereniging Elle-émoi geschonken aan de vzw Endométriose Belgique en Relay for Life vzw, die strijden tegen endometriose en kanker.