“Vertegenwoordiger van alle Koreanen” is de nieuwe titel van Kim Jong-un

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un lijkt zichzelf een nieuwe titel te hebben gegeven, die waarschijnlijk enkele wenkbrauwen in Seoel zal doen fronsen. Staatsmedia verwijzen naar hem als “Opperste Vertegenwoordiger van het hele Koreaanse Volk”.

De nieuwe titel kwam voor het eerst voor in berichten over de nieuw verkozen Opperste Volksvergadering enkele dagen geleden, het Noord-Koreaanse parlement zonder echte macht. “De claim om de leider te zijn van alle Koreanen ligt in lijn met het langetermijndoel van Kim Jong-un om het Koreaanse schiereiland onder zijn leiderschap te verenigen”, schreef Rüdiger Frank, expert Noord-Korea aan de Universiteit van Wenen, op de gespecialiseerde Amerikaanse website 38 North.

Vanuit Seoel is er nog geen officiële reactie. Analisten in Zuid-Korea vermoeden dat de nieuwe titel ook kan dienen om de positie van Kim Jong-un te consolideren.

Tot dusver vermeed Pyongyang een openlijke claim op het leiderschap over het hele Koreaanse schiereiland. “De nieuwe titel is daarom een breuk met het verleden en is openlijk een uitdaging voor de rol van Zuid-Korea en zijn president”, aldus Frank.

De Noord-Koreaanse leider en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in spraken elkaar drie keer vorig jaar. Tijdens hun eerste top in april kwamen ze overeen om het schiereiland kernwapenvrij te maken. Hoewel de gezamenlijke verklaring geen concrete maatregelen daarvoor bevatte, was de top wel heel bevorderlijk voor de relaties tussen beide landen.