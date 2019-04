Trump overweegt om migranten vrij te laten in ‘migrant-vriendelijke’ steden als politieke vergelding

Het Witte Huis bevestigt te bestuderen om illegale migranten vrij te laten in ‘sanctuary cities’, na een reeks tweets van president Donald Trump. De zogeheten ‘sanctuary cities’ zijn - vaak door Democraten geleide - steden en gemeenten die hun politie niet laten samenwerken met de federale immigratieautoriteiten.

“De optie ligt op tafel”, aldus Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, aan de zender ABC.

The Washington Post schreef donderdag dat de overheid had overwogen om opgepakte immigranten naar de ‘sanctuary cities’ te sturen als vergelding tegen de politieke tegenstanders van Trump. Het idee zou zijn verworpen, volgens een anonieme bron. De president zei echter in meerdere berichten vrijdagavond en zaterdag op Twitter dat hij dat sterk overweegt.

Zulke ‘cities’ zijn dus gemeenten en steden, die vaak worden geleid door een Democraat, die weigeren om op grote schaal migranten zonder papieren op te pakken en die hun samenwerking met de federale immigratieagenten beperken. Voorbeelden zijn San Francisco en Los Angeles. Het gaat weliswaar niet om een officiële benaming of een welomlijnde definitie

Volgens de Amerikaanse pers zijn de immigratieautoriteiten niet te vinden voor het plan. Ze oordelen dat ongepast en trekken de wettelijkheid ervan in twijfel. Trump oordeelt wel in zijn recht te zijn.

Sanders viel zondag nog de Democraten aan en beschuldigde hen ervan niet met de president samen te werken om de immigratiewetten te veranderen. “De Democraten zeggen nog altijd dat ze open grenzen steunen, dat ze de ‘sanctuary cities’ steunen. Laten we de lasten een beetje delen”, zei ze. De woordvoerster verzekerde zondag nog dat de verplaatsing naar ‘sanctuary cities’ niet “de eerste keuze” was.