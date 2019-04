COMMENTAAR. “Het is altijd hetzelfde met het voetbal. Alle problemen sjot men door naar iemand anders om die op te lossen”

Er zit toch wat grondig fout in de hoofden van de verantwoordelijken in het Belgisch voetbal. Het was al de conclusie na operatie Propere Handen. Het is ook de enige conclusie na wat er in Standard-Anderlecht gebeurde. Niet alleen omdat clubs tolereren dat tuig van de richel nu eenmaal deel uitmaakt van hun club-DNA. In DNA probeert men vooral kankercellen weg te krijgen. In het voetbal leven ze ermee.