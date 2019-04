Waarom vrouwen meer kans hebben op letsels bij ongeval, hoewel ze betere bestuurders zijn

Vrouwen mogen dan wel voorzichtigere bestuurders zijn dan mannen, ze hebben bij een ongeval fors meer kans om zwaargewond te raken. Dat komt omdat airbags, stoelen en hoofdsteunen ontworpen zijn op basis van ‘mannelijke’ crashtestdummy’s. Autoconstructeur Volvo stelt nu haar archief ter beschikking van de concurrentie om die ongelijkheid weg te werken.

Hybrid III 50th Male, zo heet de meest gebruikte crashtestdummy ter wereld. Het toonbeeld van de gemiddelde man. 1,77 meter lang, 76 kilo zwaar, en met de spiermassa en de ruggengraat van een man.

Zijn populariteit is gevaarlijk, want veel autoconstructeurs optimaliseren de veiligheid op basis van zijn testresultaten. En daardoor komen vrouwen in de problemen. Vrouwen hebben bij een ongeval 47 procent meer kans om zwaargewond te raken, berekenden onderzoekers aan de Universiteit van Virginia in de Verenigde Staten. De kans op een whiplash is bij vrouwen zelfs dubbel zo groot.

Voorzichtiger, maar kwetsbaarder

Omdat ze gemiddeld kortere benen hebben dan de populaire crashtestdummy, moeten ze dichter bij het stuur gaan zitten en verhoogt bij een ongeval de kans op breuken en interne bloedingen. En omdat ze kleiner zijn, komen de gordijn-airbags niet altijd laag genoeg bij een zijdelingse aanrijding.

“Vrouwen raken in België minder vaak dan mannen bij ongevallen betrokken, omdat ze minder risico’s nemen en hun fouten minder relativeren”, zegt Stef Willems van veiligheidsinstituut VIAS. “Maar de afloop van een ongeval is meestal zwaarder voor een vrouw. Als bestuurder raken ze in 51 procent van de letselongevallen zelf gewond, voor mannen is dat maar 37 procent. Als passagier raken vrouwen in 62 procent van de ongevallen gewond, tegenover 50 procent voor mannen.”

Data openbaar gemaakt

Tests met crashtestdummy’s van verschillende geslachten zijn in de VS verplicht sinds 2012, in Europa nog altijd niet. Het is nu autoconstructeur Volvo die het voortouw neemt in de strijd tegen die ongelijkheid. Het Zweedse bedrijf, dat sinds 1970 zelf de informatie verzamelt over ongevallen met Volvo’s en daardoor in totaal al 43.000 gecrashte auto’s en 72.000 passagiers analyseerde, ontwikkelde een virtuele vrouwelijke crashtestdummy om de ongevallen beter te begrijpen.

Nu maakt de constructeur alle onderzoeksdata digitaal raadpleegbaar voor andere merken. “Om iedereen te beschermen, ongeacht het geslacht, de grootte, de lichaamsbouw of het gewicht en dus niet alleen de ‘gemiddelde persoon’ waarop crashtestdummy’s gebaseerd zijn”, zegt de constructeur.