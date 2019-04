Minder loon voor parlementsleden die niet naar commissies gaan?

Bij de politieke partijen groeit het idee om Vlaams Parlementsleden minder loon te geven als ze wegblijven van de commissievergaderingen. Volgens voorzitter Jan Peumans is dat nu een probleem. In het federale parlement is er al zo’n regeling, die binnenkort ingaat.

“Ik was beschaamd als parlementsvoorzitter toen ik tijdens een rondleiding de commissie Economie binnenstapte”, vertelde Jan Peumans (N-VA) afgelopen zaterdag in zijn afscheidsinterview met deze krant. “Er waren drie professoren uitgenodigd om toelichting te komen geven, en van de vijftien commissieleden waren er maar drie aanwezig – terwijl die professoren niet van de minsten waren. Hetzelfde met de klimaatcommissie. Iedereen wilde daarbij zijn, maar na drie vergaderingen zat ik daar nog met vijf man, van wie er drie, toek, toek, toek, op hun scherm bezig waren. Op die manier ondergraven deze volksvertegenwoordigers het democratische spel.”

De afscheidnemende voorzitter spaarde zijn kritiek op de parlementsleden niet. Volgens hem kapen de iPads en iPhones te veel aandacht weg in het halfrond. Bovendien blijven te veel parlementsleden weg uit de commissies, waar het inhoudelijke werk gebeurt. In een reactie stellen oppositiepartijen SP.A en Groen voor de parlementaire wedde te koppelen aan hun aanwezigheid in die commissievergaderingen. Nu is er alleen loonverlies als de parlementsleden wegblijven van de plenaire stemming op woensdag.

Het federale parlement heeft al zo’n regeling voor de commissies, die na de volgende verkiezing ingaat. Kamerleden die minder dan 80 procent van de vergaderingen bijwonen, verliezen vanaf dan een stukje van hun loon. Dat kan oplopen tot 60 procent verlies, voor wie minder dan de helft van de tijd aanwezig is.

“Het zou goed zijn dat ook in het Vlaams Parlement in te voeren”, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska, daarin gesteund door zijn SP.A-collega Joris Vandenbroucke. Bij de meerderheidspartijen is ook CD&V voorstander. “Al moeten we eerst laten onderzoeken of dat inderdaad echt zo’n probleem is”, zegt fractieleider Peter Van Rompuy. “Als dat inderdaad blijkt, dan moeten we dat zeker overwegen.”

Ook N-VA, de partij van Jan Peumans, is principieel voor zo’n koppeling tussen het loon en de aanwezigheid in de commissies. “Alleen moeten we bekijken of dat praktisch haalbaar is”, zegt fractieleider Matthias Diependaele. “Wat bijvoorbeeld met een commissievergadering waarin meerdere onderwerpen aan bod komen. Een parlementslid moet toch niet gestraft worden als hij niet blijft voor de onderwerpen waarmee hij niks te maken heeft?”