Marokkaanse aardbeipluksters mishandeld en verkracht in Spanje, maar Justitie doet niets

Tien Marokkaanse vrouwen zeggen dat de Spaanse justitie weigert hun klacht wegens slavernij en seksuele uitbuiting serieus te nemen. De vrouwen waren naar Spanje gelokt om daar aardbeien te plukken voor een goed loon, maar werden mishandeld en kregen geen geld. Een jaar nadat ze een klacht indienden, hebben noch de politie noch het gerecht al enige actie ondernomen tegen hun uitbuiters, zegt de advocate van de vrouwen.

De vrouwen werden vorig jaar naar Andalusië gelokt met de belofte dat ze veertig euro per dag zouden verdienen. Maar eens ter plekke werden ze gedumpt in een schuur, moesten ze tien tot twaalf uur werken per dag in serres waar het veertig graden warm is, met nauwelijks tien minuten pauze. Stoppen om te plassen was verboden en eten en drinken kregen ze nauwelijks. Hun loon hebben ze nooit gezien en ’s avonds werden ze verplicht zich te prostitueren in ruil voor voedsel en water.

De tien vrouwen dienden een klacht in bij de politie, maar tien maanden later zijn ze nog altijd niet verhoord en heeft het gerecht in Huelva geen enkele actie ondernomen. Hun advocaat Belén Luján Saez, die de vrouwen al tien maanden onderdak verschaft, en Alicia Navascues van de vrouwenrechtenbeweging Mujeres 24 klagen de situatie aan, maar ook zij vinden nauwelijks gehoor, zeggen ze in de Britse krant The Guardian.

“Het is de plicht van de politie dit te onderzoeken, maar ze blijven schermen met procedures. De vrouwen hebben alles verloren. Hun mannen en hun familie hebben hen in de steek gelaten omdat ze geen geld hebben ontvangen van hen en omdat ze intussen op de hoogte zijn gebracht dat ze zich verplicht hebben moeten prostitueren. Er is geen weg meer terug”, zegt hun advocaat.

Volgens Alicia Navascues van Mujeres 24 is dit geen alleenstaand geval. “Elk jaar komt het voor, en meer en meer. De vrouwen zijn een gemakkelijk slachtoffer. Ze spreken de taal niet, kunnen zich nauwelijks verdedigen en hebben geen keus dan lijdzaam te ondergaan want ze kunnen nergens terecht.”

De jongste jaren kwamen inderdaad af en toe verhalen aan het oppervlak over uitbuiting en seksuele mishandeling van de Marokkaanse pluksters. Zowel de Spaanse als de Marokkaanse overheid heeft altijd ontkend dat het een wijdverspreid fenomeen is. Sinds 2001 hebben beide landen een samenwerkingsprotocol voor dergelijke seizoensarbeid.

De komende weken trekken zoals elk jaar naar schatting twintigduizend vrouwen uit het arme binnenland van Marokko naar het zuiden van Spanje om er als seizoensarbeiders te helpen met de aardbeienoogst. Elk jaar wordt daar ongeveer 400.000 ton aardbeien geplukt en uitgevoerd naar de rest van Europa, goed voor een exportcijfer van om en bij de 580 miljoen euro. Dat maakt van Spanje de grootste aardbeiexporteur van Europa.