Gevaarlijkste vogel ter wereld doodt zijn fokker

Een Amerikaanse fokker is gedood door zijn eigen kasuaris, de op de struisvogel na zwaarste vogel ter wereld. Door zijn drietenige poot, met als middelste een klauw als een dolk, is hij ook een van de gevaarlijkste vogels ter wereld. Als het dier zich in het nauw gedreven voelt, valt het aan. Dat gebeurde ook toen de eigenaar in de buurt van het beest op de grond viel, op zijn boerderij in het noorden van Florida. De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Hoewel de kasuaris vooral voorkomt in Australië en Papoea Nieuw-Guinea, verblijft hij ook in ons land in Planckendael. Maar de verzorgers komen niet bij het dier in de buurt, klinkt het daar. “Zoals bij elk gevaarlijk dier werken we met sluizen. Hun verblijf schoonmaken doen we dus alleen als het dier in een andere ruimte zit. Er is wel contact, maar nooit zitten de verzorger en het dier bij elkaar.” (sir)