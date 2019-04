Helft straatnaamborden is onleesbaar of zelfs verdwenen

Dierenactivisten verstoren show in de Efteling

Bij Touring liepen in 2017 nog 255 meldingen binnen, maar het jaar nadien waren er dat al 301. Door dat stijgend aantal oproepen ging de organisatie in februari en maart zelf op pad in vijftig steden en gemeenten in ons land, waaronder Gent, Oostende, Antwerpen en Hasselt. “De helft van de borden is gewoon verdwenen of versleten en dus onleesbaar”, zegt woordvoerder Danny Smagghe. Dat zijn er evenveel als bij hun vorige telling, vijf jaar geleden. “Er is dus geen verbetering, terwijl de gemeentewet nochtans verplicht dat een straatnaambord op een zichtbare plaats moet staan én leesbaar moet zijn.”

Want die borden hebben hun nut, benadrukt Touring. “Zeker voor hulpdiensten. Het is een controlemiddel om te zien of hun gps hen juist heeft gestuurd. Dan is elke minuut kostbaar. Maar ook voor andere weggebruikers zijn die borden nodig: ga er niet zomaar van uit dat iedereen een gps heeft.”

Nieuwbouw

Dat vandaag niet op elke hoek een bord staat, komt volgens Smagghe doordat voor nieuwbouwprojecten huizen gesloopt worden en dus ook de straatnamen verdwijnen, maar nadien niet worden teruggeplaatst. “Bovendien hebben lokale besturen maar een beperkt budget voor onderhoud.”

Bij de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten klinkt het dat ze zich bewust zijn van het probleem. “Maar besturen zouden er zeker niet op besparen, want ze weten dat het voor irritatie zorgt bij voorbijgangers”, zegt woordvoerder Nathalie Debast. “We roepen mensen dus zeker op om het te melden als ergens een bord ontbreekt.” (sir)