Het faillissement van WOW Air is nog maar enkele weken oud, nu hangt het lot van Jet Airways aan een zijden draadje. De eersten in een lange rij, voorspellen experts. En dat komt deels door de ‘vliegschaamte’ die het gevolg is van het klimaatdebat. “Veel maatschappijen hebben nauwelijks reserve, waardoor een paar procent minder bezetting dodelijk kan zijn.”