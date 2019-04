Waterbolletjes op Londense marathon, eetbare borden op Antwerp Ten Miles

In Londen zetten de organisatoren 30.000 waterbolletjes in om de dorstige lopers te laven. Die bolletjes hebben een verteerbare verpakking op basis van zeewier en zijn gevuld met gewoon water of met een dorstlesser. De organisatoren noemen het het grootste experiment met zulke waterbolletjes ooit. Elk jaar kijken ze op tegen een gigantische afvalberg, en op die manier willen ze die gevoelig verkleinen.

“Mooi dat ze dat doen”, zegt Thomas Huyberechts die bij organisator Golazo verantwoordelijk is voor de Antwerp Ten Miles. “Maar het is vooral een promostunt. De marathon van Londen heeft 60.000 deelnemers die allemaal verschillende keren bevoorraad moeten worden op het parcours. Dan schiet je met 30.000 waterbolletjes niet veel op.”

Daarom kiest de Antwerp Ten Miles nog niet voor het systeem, zegt Huyberechts. “We hebben nog geen leverancier gevonden die ons de levering van een veelvoud daarvan kan garanderen.” Dit jaar nemen op 28 april 40.000 lopers deel aan de wedstrijd. “Er zijn langs het parcours 4 bevoorradingsposten. We zouden dus minstens 160.000 van die bolletjes moeten hebben. Praktisch is dat heel moeilijk.”

Eetbare vip-borden

Thomas Huyberechts Organisatie Ten Miles “Een CO2-neutrale organisatie voor zo’n massa-event is jammer genoeg nog niet mogelijk”

De afgelopen jaren heeft Golazo al zo veel mogelijk plastic gebannen van zijn loopevenement, zegt Huyberechts. “We werken alleen nog maar met bekertjes. En dit jaar zijn die allemaal honderd procent recycleerbaar. Het is logisch dat wij de milieu-impact van zo’n groot massa-evenement willen beperken. Maar we moeten realistisch zijn. CO2-neutraal zijn we nog niet. Een gemakkelijke oefening is het niet, maar we proberen dit jaar op elk gebied onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.”

Dat betekent: geen plastic flesjes maar drinkbekers uit karton. In de vipruimtes zullen de vips eten met organisch, composteerbaar bestek en de borden waarop de gerechten worden geserveerd, zijn zelfs eetbaar. “Op die manier doen we echt alles wat we kunnen om de afvalberg zo klein mogelijk te houden. En wat er overblijft wordt honderd procent gerecycleerd.”