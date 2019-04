Ook niet-familieleden krijgen uitkering voor mantelzorg

Wie nu voor een zwaar ziek of gehandicapt familielid zorgt, kan daar tijdelijk verlof voor nemen en heeft recht op (tijdelijke) uitkering van de RVA. Vanaf 1 oktober komen ook niet-familieleden in aanmerking voor zo’n mantelzorg-uitkering. Zij moeten wel erkend worden als mantelzorger. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat de zorg minstens 50 uur per maand in beslag neemt. Ook mogen er niet meer dan drie mantelzorgers zijn voor één persoon.

Als aan alle voorwaarden voldaan is, kunnen deze mantelzorgers gedurende één maand een uitkering van 1.035 (voor alleenstaanden) of 750 euro (voor samenwonenden) krijgen. “Het is wel de bedoeling dat op termijn te laten stijgen tot 6 maanden”, zegt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V). Voor familieleden is dat nu verlengbaar tot 12 maanden.

Deze nieuwe regeling is in Kamercommissie Sociale Zaken beslist, en wordt volgende week in principe door de voltallige Kamer bevestigd. (pl)