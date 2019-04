230 premies voor elektrische auto

De elektrische wagens zitten in de lift, en dat is ook voelbaar in het aantal premie-aanvragen. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar vroeger 230 Vlamingen zo’n premie aan, tegenover 415 over heel 2018. Dat laat Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) weten. De premie is er voor een volledig batterij-elektrische auto. Populairste in deze categorie is nog steeds de Nissan Leaf. Ook de nieuwe Tesla, model 3, is populair en op de derde plaats staat de Renault Zoe. Eind maart reden er in Vlaanderen 36.497 elektrische wagens rond, waarvan bijna 10.000 batterij-elektrische en ruim 27.000 plug-in hybrides. Dat komt neer op een aandeel van respectievelijk 0,26 en 0,77 procent op onze Vlaamse wegen. (pl)