Vuur en water beschermen bloesems tegen vorst

De fruittelers van Haspengouw kunnen weer wat geruster slapen. Een heel weekend zijn ze in de weer geweest met vuurpotten en waterspuiten om hun bloesems te beschermen tegen de vrieskou. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden hier en daar temperaturen genoteerd tot min zeven. Zondagochtend was het op sommige plaatsen ook nog lichtjes aan het vriezen.

Om de bloesems te beschermen tegen die vrieskou hebben de meeste fruittelers vuurpotten in hun boomgaarden gezet die de temperatuur tussen de bomen boven het vriespunt konden houden. Fruitboeren die in hun gaarden water ter beschikking hadden, vernevelden het een nacht lang over de bloesems. Op die manier vormde zich een isolerend ijslaagje rond de bloesems dat ervoor zorgde dat ze niet bevroren.

Hier en daar was wel wat vorstschade, maar door de genomen maatregelen viel die al bij al heel goed mee en hoeven de fruitboeren niet te vrezen voor een mislukte oogst. (frp)