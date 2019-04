Eeklo - Pijnlijk beeld in het Oost-Vlaamse Eeklo vorige week. Na de jarenlange ­kritiek dat minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) te veel bos heeft doen verdwijnen, stond haar verkiezingsaffiche net voor een stapel gerooide bomen.

Op sociale media werd afgelopen weekend gelachen met deze foto. “Maar het bord is al sinds vrijdag verwijderd”, zegt Schauvliege. “Het was daar gezet vooraleer die bomen er lagen. Iemand had ons verwittigd dat de combinatie een vreemde indruk creëerde.”