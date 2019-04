Man klaagt ouders aan omdat die zijn pornocollectie bij het huisvuil zette

Een man uit het Amerikaanse Indiana heeft een klacht ingediend tegen zijn ouders. Die zouden zijn pornocollectie ter waarde van 29.000 dollar weggegooid hebben.

Toen de veertigjarige man in 2016 scheidde van zijn vrouw ging hij terug een tijdje bij zijn ouders wonen. Maar toen hij tien maanden later verhuisde naar het dorpje Muncie en de dozen opende die zijn ouders hem hadden toegestuurd, merkte de man dat er iets ontbrak. Zijn 12 dozen met pornografische films en magazines waren verdwenen. Zijn ouders gaven toe dat zij die dozen weggegooid hadden. Zijn vader schreef hem een e-mail waarin stond “Ik heb je een groot plezier gedaan door dat allemaal weg te gooien.” De man was in alle staten. Zijn pornocollectie zou zo’n 25.600 euro waard (29.000 dollar) zijn.

Hij diende een klacht in bij de politie, maar de openbare aanklager weigerde een rechtszaak te beginnen.