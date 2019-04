COMMENTAAR. Play-off 1 staat terug bij af

De wereld is aan de durvers moet Ivan Leko hebben gedacht. De Club-trainer zag er geen graten in om gisteren in Genk achteraan man tegen man te spelen. Doordat vooral Dennis op de flank nauwelijks zijn verdedigend werk deed en Diatta wel verdedigde, maar door het korte ­storingswerk uit Limburg ook minder uit de verf kwam, stond Club Brugge in het eerste halfuur onder immense druk.