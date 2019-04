Phaedra Hoste: “Heb ik #MeToo-verhalen? Tientallen”

Phaedra Hoste twijfelt aan de #MeToo-beweging. Dat laat ze weten in een interview met De Morgen. Ze kan een hoop verhalen vertellen, maar vindt het zinloos nu nog met de vinger naar die mannen te wijzen.

“Heb ik #MeToo-verhalen? Tientallen, en nog veel extremer dan de verhalen die we te horen krijgen. Maar vind ik het nodig om nu al die mannen met de vinger te wijzen? Jaren na datum? Nee, ik zou mezelf een zwak ding vinden.” Volgens Hoste moeten vrouwen sterker in hun schoenen staan en op dezelfde manier kunnen reageren als mannen. “Als ze mij willen domineren, zeg ik: Kom maar af, we zullen eens zien!” Dat betekent ook dat je niet langer blijft werken voor een baas die je seksueel intimideert, vindt ze. Als model kwam ze geregeld in zo’n situaties terecht, maar stapte toen steevast naar haar agency en kaarte het probleem aan. “We willen toch niet in de slachtofferrol zitten?” Laat het gewoon niet gebeuren! Punt.”