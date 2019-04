Ongelukkige handsbal zorgt voor frustratie bij Club Brugge na verlies in Genk: “Wat was onze vriend Alexandre Boucaut weer slecht”

Voor alle duidelijkheid: Club Brugge was niét goed. Het werd vooral voor de rust op meerdere vlakken afgetroefd door een scherp Genk. Achteraf hekelden de spelers wel dat ene kantelmoment: de handsbal van Mechele en de penalty. Want tot dan had ook Genk na rust weinig kansen gekregen. Alexandre Boucaut was voor Club de gebeten hond.

Een duidelijke nederlaag voor Club, maar toch was de penalty voor Genk gespreksonderwerp nummer één langs Brugse kant. De strafschop voor de bal tegen de elleboog van Mechele was volgens de letter van het reglement terecht, toch was de kritiek op de beslissing van ref Boucaut – na een call van de VAR – bikkelhard. Zijn oordeel werd een dreun die Club niet meer te boven kwam.

“Lachwekkend”, siste Vanaken. De minzame Limburger is nochtans altijd de eerste om te relativeren. “Brandon staat met zijn rug naar de bal en krijgt het leer tegen zijn arm. Dit was een beslissend moment in de wedstrijd. Als je ziet op welke manier dit gebeurt, stel ik mij daar wel vragen bij.”

Aanvoerder Vormer ging nog een stapje verder: hij vond het geen toeval dat Boucaut de strafschop toekende. “Onze vriend Boucaut, hé. Wat was hij slecht”, brieste Vormer. “In het verleden was hij al vaak tegen ons, dus dat wisten we op voorhand. Meteen na de wedstrijd kreeg ik een vloedgolf aan berichten van mensen die het een lachwekkende beslissing vonden.”

Dat Club en Boucaut dit seizoen geen goed huwelijk vormen, tonen de statistieken alleszins aan. Vijf keer floot Boucaut een match van Club, amper één keer werd gewonnen. Daarbij horen ook twee verloren thuiswedstrijden tegen Zulte Waregem en Charleroi. Tijdens die laatste wedstrijd kregen Boucaut en de VAR toen bakken kritiek omdat een handsbal bij Charleroi geen strafschop opleverde.

Denswil – met een ziekenhuisbal aan de basis van de 1-0 – sprong in de bres voor zijn collega. “Hoe gaat dit aflopen? Moeten we gaan nadenken bij elke verdedigende actie waar we onze handen steken?”, vroeg de Nederlander zich af. “Ik vind dit heel moeilijk op te lossen. Anders kappen we volgende keer ­Brandons armen af. Dan stelt het probleem zich niet meer.”

Geen mokerslag

Eens de frustraties over de ongelukkige strafschop waren geventileerd, sijpelde het besef toch ook door dat Club gewoon niet goed genoeg was. Het contrast met de blitzkrieg tegen Gent, Anderlecht en Standard was er eentje van wit naar zwart. “We waren zelf niet goed genoeg, laten we daar vooral de komende dagen maar op focussen”, gaf Denswil toe.

Te veel slordigheden, te veel nonchalance. Genk was scherper en deed Club twijfelen. “Excuses zoeken bij die strafschop gaan we niet doen. Zij waren beter”, vond ook Vormer. “Wij hebben het een beetje aan onszelf te danken. Maar ik hoop toch dat Clement nu eens toegeeft dat ze voor de titel gaan. Ik lees enkel dat Genk tweede wil worden...”

Een eerste tikje voor Club dus, maar volgens de spelers geen mokerslag. In het Brugse kamp kent men de kalender als de broekzak. Genk speelt nog vier keer uit, waaronder een terugmatch op Jan Breydel. “Ze zijn er nog niet, hoor. Wij gaan terugvechten. In de Play-offs kan je altijd een keertje verliezen”, haalde Vormer de schouders op. Vanaken zag het cijfermatig – ondanks de vier punten achterstand – nog positief in. “Paniek is niet nodig. Vooraf hadden we waarschijnlijk getekend voor 9 op 12, al hadden we dan deze wedstrijd waarschijnlijk liever gewonnen en op Anderlecht verloren. We hebben ervaring genoeg met play-offs. Het kan elke week volledig veranderen.”