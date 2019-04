Anderlecht-watcher Jürgen Geril overschouwt de schade nu de rook is opgetrokken: “Vooral spelers moeten fans weer verzoenen”

Eén zin uit ons verslag over Standard-Anderlecht wekte veel commotie. Zowel op Anderlecht als erbuiten. Ons eerste gevoel? Anderlecht zou geschrapt moeten worden uit Play-off 1. Meteen stroomden de reacties binnen. Geril, als jij één keer te snel rijdt, pakken ze dan ook meteen je rijbewijs af? Tja, dat hangt ervan af waar en onder welke omstandigheden ik die overtreding bega. Laten we zeggen dat Anderlecht – dankzij zijn woeste fans – 85 kilometer per uur reed in de bebouwde kom. Bewust, want het was een geplande actie.