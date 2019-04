Drie VTM-programma’s winnen Gold Award op World Media Festival in Hamburg

De cast van Studio Tarara op het filmfestival in Cannes eerder deze maand Foto: AFP

Op het World Media Festival in het Duitse Hamburg zijn drie VTM-programma’s in de prijzen gevallen. De dramaserie “Studio Tarara” (in de categorie miniserie), de reeks “Make Belgium Great Again” (langlopende televisieserie) en het verborgencameraprogramma “Hoe Zal Ik Het Zeggen? “ (comedy) wonnen een Gold Award.

Met hun Gold Awards in hun eigen categorie komen de drie programma’s automatisch in aanmerking voor de overkoepelende Grand Prix Award. Welke reeks die prijs wint, weten we op 15 april.

Het World Media Festival bekroont de beste internationale producties uit alle takken van de media.