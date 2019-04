American Airlines annuleert deze zomer 115 vluchten per dag

Luchtvaartmaatschappij American Airlines zal 115 vluchten per dag annuleren in zijn zomeraanbod. De maatschappij zal haar 24 Boeings 737 MAX-toestellen niet gebruiken tot 19 augustus. Dat maakte American Airlines zondag bekend.

Tot nu toe verwachtte American Airlines dat het de vluchten met de 737 MAX-vliegtuigen, die aan de grond worden gehouden door de luchtvaartautoriteiten, tot 5 juni zou moeten opschorten. De vloot van 737 MAX-toestellen wordt sinds midden maart aan de grond gehouden in de VS en in andere landen. Dat gebeurde na twee ongevallen in enkele maanden tijd.

Op 29 oktober stortte een Boeing 737 MAX van de Indonesische maatschappij Lion Air neer in de Zee van Java, waarbij 189 personen om het leven kwamen. Op 10 maart stortte een toestel van Ethiopian Airlines neer met 157 personen aan boord.

“De 115 vluchten staan voor ongeveer 1,5 procent van het totale aantal dagelijkse vluchten deze zomer”, zegt CEO Doug Parker in een persbericht.