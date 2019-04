KV Oostende drijft zoektocht naar nieuwe trainer op: kandidaat gespot tegen STVV, KVO heeft twee alternatieve achter de hand

Nu een eventuele PO2-winst weer weg is voor Oostende, wordt de zoektocht naar een nieuwe trainer opgedreven. Zo werd Sven Vandenbroeck zaterdag gespot op Stayen voor STVV-KVO. Hij lijkt de grootste kanshebber, maar echte consensus is er nog niet. Vandenbroeck won als assistent van Broos wel de Afrika Cup met Kameroen, maar weegt hij zwaar genoeg om KVO door een moeilijk seizoen te loodsen? Zijn periode als bondscoach van Zambia was met ups en downs.

KVO had overigens ook gesprekken met Glen De Boeck, maar die leverden (nog) geen doorbraak op. Lokeren probeert hem te houden.

Janevski en Caen

Voor het geval KVO er niet uitkomt, worden nog twee namen geopperd. Cedomir Janevski en Gino Caen. Die eerste is momenteel wel coach bij het Egyptische Ismaily en zijn laatste opdracht in België was Waasland-Beveren in 2017. Caen is nóg verrassender. De voorbije tien jaar was de West-Vlaming assistent/physical coach van Vanhaezebrouck en Vanderhaeghe, maar Caen heeft zijn pro licencediploma. Hij kent de methodes van toptrainers en is thuis bij Oostende, waar hij tussen 2015 en 2017 werkte.

Bij KVO zouden ze graag de huidige technische staf grotendeels aan boord houden. Assistent Franky Van der Elst heeft nog twee jaar contract, keeperstrainer Patrick Deman één jaar. Ook physical coach Joost Desender en assistent Patrick Creemers liggen nog vast. Aan sommigen is wel gevraagd om een stevig stuk loon in te leveren.