Amerikaans parlementslid krijgt doodsbedreigingen na tweet Trump

Een Amerikaans parlementslid ontvangt doodsbedreigingen sinds de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, een video tweette waarin hij haar beschuldigt van het minimaliseren van de aanslagen van 11 september 2001 in New York.

“Sinds de tweet van de president vrijdagavond heb ik meer directe doodsbedreigingen ervaren. Vele daarvan zijn rechtstreeks verwijzingen naar of antwoorden op de video van de president”, zegt Ilhan Omar op Twitter. “Gewelddadige misdaden en haatmisdrijven van rechts-extremisten en blanke nationalisten nemen toe in dit land en in de wereld. We kunnen niet langer negeren dat ze aangemoedigd worden door degene die het hoogste ambt van het land bekleedt.”

Trump tweette vrijdag een video van Omar die een toespraak houdt over het negatieve klimaat tegenover moslims dat ontstond na de aanslagen van 2001. Bij haar verklaringen zijn beelden gemonteerd van het World Trade Center dat in brand staat. “We zullen nooit vergeten”, tweette Trump in blokletters.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 april 2019

Omar ontvluchtte samen met haar gezin de burgeroorlog in Somalië toen ze acht jaar was. Vorig jaar werd ze een van de eerste twee moslimvrouwen in het Congres.

Andere Democratische parlementsleden, onder wie presidentskandidaten Bernie Sanders en Elizabeth Warren, verdedigden Omar al. Ze beschuldigden Trump van het verspreiden van geweld en aanzetten tot haat.