Dode bij brand in flatgebouw in Etterbeek

Etterbeek - Bij een brand in een flatgebouw in Etterbeek is zondagavond een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur brak rond 22.27 uur uit op de vijfde verdieping van een gebouw met zes verdiepingen in de Eskadronstraat. De brandweer moest het vuur eerst via de ramen bestrijden omdat de deur gepantserd was. Eenmaal die geforceerd was, was het vuur snel geblust, maar in de flat trof de brandweer een verkoold lichaam aan.

Andere slachtoffers vielen er niet maar het getroffen appartement is onbewoonbaar, net als het 3de en 4de verdiep door waterschade. Die bewoners zullen elders gehuisvest worden door de politie - en gemeentediensten. De nutsvoorzieningen van 3de, 4de en 5de werden afgesloten en de tellers verzegeld. Oorzaak van de brand is onbekend. Een autopomp bleef ter plaatse tot 04u45 om een eventuele heropflakkering te voorkomen.