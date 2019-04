Met deze truc voorkom je dat fietsers tegen geopende autodeur rijden

Jaarlijks raken honderden fietsers gewond omdat ze tegen de geopende deur van een auto rijden. Maar in Nederland hebben ze een truc uitgevonden om dat cijfer drastisch naar beneden te halen.

In Amerika wordt het fenomeen ook wel eens dooring genoemd en het kan tot zware verwondingen leiden. In Groot-Brittannië zouden tussen 2011 en 2015 zo’n 3.108 mensen gewond geraakt en zelfs acht mensen lieten het leven bij zo’n ongeval.

In het buitenland wordt er daarom gewezen op de ‘Dutch Reach’, een trucje dat in Nederland verzonnen werd om het probleem aan te pakken. Het is de bedoeling dat je bij het uitstappen de deur opent met de hand die het verst van de ontgrendeling verwijderd is. Bij ons is dat dus de rechterhand van de bestuurder en de linkerhand van de passagier. Het klinkt eenvoudig, maar op die manier dwing je jezelf over je schouder te kijken tijdens het openen van de deur. Zo kan je een aankomende fietser gemakkelijk zien.