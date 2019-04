“Rospotten” leveren bijna 360.000 euro op voor strijd tegen kanker

De derde “rospot”-actie van Kom op tegen Kanker (KOTK) heeft 358.168,13 euro opgeleverd. Het gaat om een inzameling via potten of bokalen waarin mensen hun rosse muntjes konden deponeren voor de strijd tegen kanker. Ook biljetten waren welkom. Dat meldt VRT maandag en het nieuws wordt bevestigd door Kom op tegen Kanker.

“Dit is giga. De vorige rospot-acties werden ondersteund door een grotere campagne. Dit was een losstaande actie en toch zitten we op het niveau van de vorige keer. We zijn zeer tevreden”, klinkt het bij de organisatie. Het geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker.

Mogelijk was dit de laatste rospot-actie, want vanaf eind dit jaar zullen de muntjes van 1 en 2 cent geleidelijk verdwijnen. “Misschien komt er nog een allerlaatste actie, misschien ook niet. Dat gaan we nog bekijken, samen met de banken. Op termijn zullen we naar andere acties moeten gaan, maar dat is een uitdaging om met nieuwe ideeën te komen”, zegt directeur Marc Michils van KOTK.