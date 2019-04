Kinderen met een anonieme ouder getuigen: “De vragen laten me niet los. Ik wil me kunnen herkennen in iemand”

Laat donorkinderen kiezen of ze hun biologische ouder willen kennen. Dat is de nieuwe aanbeveling van de Raad van Europa, die nu tot een debat moet leiden in de lidstaten. Kinderen met een anonieme ouder hopen alvast dat anonieme donatie hierdoor wordt afgeschaft. “De vragen laten me niet los. Ik wil me gewoon kunnen herkennen in iemand.”