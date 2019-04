Brussels Airlines annuleert deze week twaalf vluchten

Door stakingen bij de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Nostrum, een partner van Brussels Airlines, zullen de komende dagen enkele vluchten geannuleerd worden.

“Het gaat om zo’n 12 vluchten per dag die we samen met Air Nostrum organiseren. Door de acties vandaag, morgen en overmorgen zullen we een oplossing moeten zoeken voor die vluchten. Acht daarvan kunnen we elke dag oplossen met eigen toestellen, de anderen moeten we annuleren”, zegt woordvoerster Kim Daenen. Het gaat over vluchten met bestemming Nantes en Birmingham. Daardoor zullen enkele honderden mensen getroffen worden, maar toch gaat het om een minime impact volgens Brussels Airlines. “Het gaat hier over vier vluchten op 250 per dag.”

De Spaanse vakbonden roepen het luchtvaartpersoneel ook op om volgende week te staken. Om hoeveel vluchten het dan gaat, weten ze bij Brussel Airlines nog niet. “We zullen proberen die vluchten ook op te vangen met eigen toestellen, maar voorlopig is het nog even afwachten.”