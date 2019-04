Twee mannen opgepakt voor smokkelen van 167 neushoornhoorns in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika zijn twee mannen betrapt met 167 hoorns van neushoorns in hun voertuig. Dat meldde de lokale politie zondag. Ze waren bedoeld voor de Zuidoost-Aziatische zwarte markt.

De politie had een tip gekregen over het grote aantal gesmokkelde hoorns en kon de twee mannen vatten ten westen van Pretoria. De buit is volgens de politie een “aanzienlijk bedrag” waard op de zwarte markt. In China en Vietnam, waar neushoornhoorns onder meer helende krachten worden toebedeeld, is 1 kilo goed voor tot wel 26.000 euro. Eén hoorn weegt doorgaans 3 tot 7 kilo.

Het verhandelen van neushoornhoorns is al vier decennia internationaal verboden, maar desondanks gaat het stropen voort. Alleen al in Zuid-Afrika worden elk jaar 1.000 neushoorns gedood.