Vrouw stapt tijdens ruzie met partner uit auto en wordt doodgereden

Gisteren kwam een 22-jarige Nederlandse vrouw uit Ermelo tragisch om het leven op de A31 snelweg in Duitsland. Ze stapte na een ruzie met de bestuurder uit de auto en werd aangereden.

Voor zover de politie weet kwam de vrouw gisteren van een discotheek en belde daar iemand om haar te komen ophalen. Maar in de auto werd er ruzie gemaakt. Een tweede vrouw, die zich in de auto bevond, stapte daarom uit de auto en reed met iemand anders naar huis. De ruzie ging verder tussen de vrouw uit Ermelo en de 35-jarige bestuurder, vermoedelijk haar partner. Waarop de bestuurder de auto aan de kant zette en de vrouw uitstapte. Waarom is volgens de politie niet duidelijk. Ze liep de rijbaan op en werd aangereden. De vrouw was op slag dood.

De 35-jarige bestuurder werd door de politie verhoord, maar wilde niet veel kwijt. Hij wordt niet langer vast gehouden.

Het is in Duitsland verboden om iemand op de autosnelweg te laten uitstappen.