Beelden vrijgegeven van skateboardende Julian Assange in Ecuadoraanse ambassade

De Spaanse krant El Pais heeft maandag beelden vrijgegeven van Julian Assange in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Daar zat hij meer dan zeven jaar vast voordat hij donderdag werd opgepakt.

Op de video is te zien hoe de 47-jarige WikiLeaks-oprichter skateboardt in een lokaal waar ook een bewaker aanwezig is. Niet veel later krijgt hij bezoek, maar wanneer de bewaker hem erop wijst dat zijn bezoekers moeten vertrekken, ontstaat er ruzie.

Ook zou de man zich slecht gedragen tijdens zijn verblijf in de Ecuadoraanse ambassade. Zo besmeurde hij de muur met uitwerpselen en liet hij zijn vuil ondergoed overal rondslingeren. Assange liet ook meermaals het kookvuur aanstaan en deed zijn afwas niet. Deze uitspraken worden echter ontkend door zijn advocate, Jennifer Robinson.

