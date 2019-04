KU Leuven trekt schorsing van Reuzegom-student die gewond raakte bij extreem doopritueel in

De KU Leuven heeft de schorsing van de Reuzegom-student die gewond was geraakt bij een doopritueel ingetrokken, op voorwaarde dat hij een ‘project van pedagogische aard’ indient. Dat bevestigt zijn advocaat Tom Peeters aan onze redactie.

Victor (19), de schacht die gewond geraakte bij het doopritueel van Reuzegom waarbij Sanda Dia (20) het leven liet, was in eerste instantie tot het einde van het jaar geschorst door de KU Leuven, een nieuw drama voor de student rechten en economie. Die schorsing wordt nu ongedaan gemaakt. “Hij moet tegen donderdag een voorstel voor vrijwilligerswerk formuleren”, zegt Peeters. “Als de KU Leuven dat maatschappelijk project aanvaard, vervalt de opgelegde schorsing. De KU Leuven heeft ons die optie voorgelegd, en uit respect voor de overleden student hebben we die optie nu aanvaard. We hopen dat de sereniteit nu terugkeert.”

LEES OOK. Een vuil clubje voor chique studenten: ex-leden doen boekje open over Reuzegom (+)

De KU Leuven blijft wel volhouden dat er sprake is van een tuchtfeit.