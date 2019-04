Thibaut Courtois blijft op de sukkel, vindt Real Madrid-trainer Zinédine Zidane

Real Madrid speelt vanavond in de competitie bij Club Deportivo Leganés, maar dat zal opnieuw zonder Thibaut Courtois in doel zijn. De voorbije wedstrijden ontbrak de Rode Duivel met een dijblessure, maar afgelopen week verscheen hij opnieuw op training.

Courtois deelde dat ook op de sociale media. Maar op de persconferentie voor de match tegen Leganés temperde coach Zinédine Zidane het optimisme. “Het gaat nog niet goed met Thibaut. Want het gaat niet om één probleempje, maar om twee, drie verschillende probleempjes. Het ene is beter, maar nu hindert iets anders hem. In zo’n situatie is het beter om geen risico’s te nemen.”

De laatste match van Courtois bij Real dateert van 10 maart. De jongste drie matchen miste hij wegens een blessure, maar in die daarvoor – tegen Celta de Vigo – koos Zidane om sportieve redenen voor Keylor Navas. Ook Luka Zidane, zoon van, stond verrassend al eens onder de lat, twee weken geleden tegen Huesca.