“N-VA wil enkel in regering als Jambon premier wordt.” Briljante of gevaarlijke zet? Wij vragen het aan experts

Een slimme zet in de campagne, maar dom voor de onderhandelingen. Zo kijken politicologen naar de uitspraken van Jan Jambon (N-VA), die nu al nadrukkelijk het premierschap opeist. “Andere partijen zullen toegevingen eisen in ruil”, zegt Carl Devos. Maar mogelijk wil N-VA nu al uitleggen waarom ze straks niet in de regering stapt.