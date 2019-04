Geïnterneerde spoorloos nadat hij niet terugkeerde naar Antwerps psychiatrisch centrum

Een geïnterneerde die in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Antwerpen verbleef na een veroordeling voor zwaar geweld tegen een jonge vrouw in Mol, is begin april niet teruggekeerd toen hij tijdelijk naar buiten mocht met een uitgaansvergunning. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen en de Antwerpse lokale politie bevestigt dat de man nog steeds spoorloos is.

De 23-jarige Henri S. uit Herentals werd in 2016 door de rechter ontoerekeningsvatbaar verklaard, nadat hij een jaar eerder samen met een kompaan een jonge vrouw bijzonder zwaar gestampt en geslagen had en vervolgens beroofd. Zijn mededader kreeg een celstraf van 40 maanden, maar Henri S. werd geïnterneerd. Begin april mocht hij de instelling tijdelijk verlaten met een uitgaansvergunning - te vergelijken met penitentiair verlof bij gedetineerden. Dat was een beslissing van de kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM).

De man staat nu geseind bij de politie, maar kon na twee weken nog niet worden gevat.