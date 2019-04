Nieuw wapen in de strijd tegen overdreven snelheid: het laserpistool

De politie grijpt terug naar een oud wapen in de strijd tegen hardrijders. In Wallonië gaat men, net als in Frankrijk en Nederland, laserguns aankopen. Dat is de moderne versie van de speedguns die vroeger werden gebruikt. Het is een soort van pistool dat de politie naar een auto richt om de snelheid van het aankomende verkeer te meten.

Vaste camera’s, trajectcontroles, flitsers verstopt in vuilnisbakken of op een driepoot zodat hij achter een boom kan worden verstopt… Het assortiment flitscamera’s blijft maar uitbreiden. Toch grijpt de politie nu terug naar een oud wapen: de moderne versie van de speedgun, een van de eerste flitsers die werd gebruikt.

Het is alsof de politie met een pistool naar het verkeer mikt. Schieten doet het gelukkig niet. Maar wie te snel rijdt, vliegt onverbiddelijk op de bon. Sommige versies ziet er eerder uit als een soort van oude camera. Maar het resultaat is hetzelfde.

“In Frankrijk wordt de lasergun al jaren gebruikt. Met succes. De pistolen waarmee kan geflitst worden, zijn handig en kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk worden meegenomen door de motorrijders van de verkeerspolitie”, zegt de woordvoerder van de gendarmerie in Rijsel. “En ze kunnen zowat overal worden ingezet, wat met andere radars niet altijd mogelijk is.”

Dat in ons land de politiezone Boraine (Henegouwen) als eerst een aanvraag heeft ingediend om laserguns te mogen gebruiken, is niet toevallig. De gemeenten Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon en Saint-Ghislain grenzen aan Frankrijk.

Volgens Bernard Caroy van de verkeerspolitie van de zone Boraine zijn de budgetten voorzien en is het enkel nog wachten op de nodige homologaties. “Want zo een toestel kan pas gebruikt worden als alle goedkeuringen in orde zijn, anders kunnen eventuele boetes nadien betwist worden voor de rechtbank.”

In Vlaanderen wordt het toestel voorlopig nog niet gebruikt en ook de federale politie is tevreden met de huidige radartoestellen waarover men beschikt. “Maar we zijn uiteraard permanent op zoek naar nieuwe en betere middelen”, klinkt het.

Groot voordeel

Groot voordeel van de lasergun is dat de politie een lik-op-stukbeleid kan voeren. “Want zodra de overtreding wordt vastgesteld, wordt de automobilist direct tegengehouden en krijgt hij een pv”, zegt Bernard Caroy nog. Bij de meeste andere toestellen worden de boetes nadien opgestuurd, tenzij bij specifieke politieacties of wanneer de overtreding te zwaar is.

De laserguns flitsen aankomend verkeer vanop 100 tot 600 meter. Regen of mist hebben weinig vat op het toestel. Bovendien werkt het via laser en gaat er, net zoals bij de nieuwe NK7-superflitsers, geen felle flits af zodat andere automobilisten niet worden gewaarschuwd dat er controles zijn in de buurt.

Bijkomend voordeel is dat de lasergun ook gemakkelijk kan ingezet worden om motorrijders te klissen, wat bij veel andere flitstoestellen niet altijd mogelijk is.