Koning Filip viert zijn verjaardag met Philippe Geubels

Koning Filip mag vandaag 59 kaarsjes uitblazen. En daar hoort natuurlijk taart bij, maar die at hij niet alleen op. Hij nodigde daarvoor komiek Philippe Geubels uit, die vandaag zijn 38ste verjaardag viert.

Voor de gelegenheid deelde het koninklijk paleis een filmpje op twitter waarin de koning samen met Geubels zijn verjaardag viert. En daar hoort natuurlijk een cadeautje bij. Koning Filip kan vanaf nu ’s morgens zijn koffie drinken uit een Philippe Geubels-mok.

Om hun gezamenlijke verjaardag te vieren had de koning taart voorzien en Geubels bracht daarvoor twee kaarsjes mee. “Ik stel voor dat u er eentje uitblaast. Geen twee, hè’, zei de koning. Waarop Geubels op zijn beurt vroeg of er niet gezongen moest worden. “Lang zullen we leven”, ging hij verder.