“Rotte eieren zijn er niks tegen.” Zo rook het pakketje met 240 blikjes cola, dat Bart Wouters (41) vorige week in de Colruyt kocht. “Een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, klinkt het bij de supermarktketen.

“In de supermarkt was me niks opgevallen. Maar bij aankomst thuis liep er een stinkende vloeistof uit de verpakking. De geur was ondraaglijk”, zegt de man uit Hasselt.

“De vloeistof is doorschijnend als ...