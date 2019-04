Drie conclusies na vier speeldagen Play-off 1: Ja hoor, we snappen er niets meer van

Wat weten we? Dat Genk verdomd goede kaarten in handen heeft om kampioen te worden. Wat nog? Dat je beter geen vuurpijlen op een terrein gooit als je je punt wil maken. Maar wat we echt absoluut zeker weten na deze vierde speeldag in PO1? Dat we er eigenlijk allemaal niet al te veel meer van snappen. Welkom in het voetbal, de grijze wereld.

1. To hands or not to hands

That’s the question. Want hoewel er eind maart in Tubeke een presentatie omtrent de nieuwe aanpak van hands werd gegeven voor al wie het horen wou, is het duidelijk: We, in de betekenis van ‘de voetbalwereld’, snappen er allemaal niets meer van. Met handen, voeten en de nodige voorbeelden probeerde talentenscout Frank De Bleeckere uit te leggen dat handspel niet langer een bewuste actie hoefde te zijn, de perceptie bij de meeste spelers, trainers, analisten en ook – wij – media is dat deze nieuwe interpretatie uit de lucht komt vallen. Zelfs Ruud Vormer – nota bene aanwezig op de bewuste presentatie in Tubeke – riep luid “Onze vriend Boucaut, hé. Wat was hij slecht.” Terwijl die dankzij de VAR volgens de nieuwe interpretatie wel correct had gehandeld. Denken we toch. Los van het feit dat deze nieuwe interpretatie voor velen onrechtvaardig aanvoelt, heeft de aanpassing zijn eerste doel wel al voorbijgestreefd: “Dit alles moet handspel meer zwart/wit maken.” Tja, niet dus. Alles voelt grijzer aan dan ooit.

Scheidsrechter Alexandre Boucaut wijst naar de stip. Brandon Mechele beging handspel in het strafschopgebied. Foto: Photo News

2. To champion or not to champion

Als u toevallig eens Ruslan Malinovskyi tegen het lijf loopt, wilt u hem dan even volgende vraag stellen: “Zeg Ruslan, zijn jullie nu de titelfavoriet?” Toen ondergetekende het hem vroeg na de 3-0-zege tegen Anderlecht op speeldag één van PO1 mocht hij blij zijn de mixed zone te verlaten met z’n neus nog steeds op z’n gezicht. Nu Genk zich de betere heeft getoond van rechtstreekse concurrent Club Brugge lijkt het ons dat de Oekraïner deze keer voor een iets diplomatischer antwoord zou zorgen. De Limburgers zich immers niet meer verstoppen. De prestatie tegen Club Brugge – waar Genk blauw-zwart tactisch en op fysiek vlak overmeesterde – was daarvoor te goed.

Philippe Clement feliciteert Ruslan Malinovskyi met zijn goal en de Genkse overwinning. Foto: JEFFREY GAENS

De uitspraak van Philippe Clement na de match gisteren - “Favoriet? Vorige week was Club nog favoriet. Het verandert elke week.” – gaat dan ook niet meer op. Naast vier punten voorsprong heeft Genk ook gewoon getoond dat het er definitief terug staat na het vertrek van Alejandro Pozuelo. Niet met een vaste oplossing, maar wel door de middenvelders naargelang de tegenstander steeds licht anders te positioneren. Bij Genk is er een plan A, een plan B en een plan C. Nu komt het erop aan het juiste plan op het juiste moment te kiezen.

3. To pyro or not to pyro

Graag hadden we hier Antwerp een bloemetje toegeworpen voor hun puike prestaties in PO1, maar dan hadden we een vuurpijl of 26 moeten negeren. En dat kunnen we helaas niet doen. Net zoals de bondsinstanties en de politieke instanties dat niet mogen doen. Binnen de supporterswereld is er veel liefde aanwezig voor pyro (vuurpijlen e.d.). Het wordt aanzien als een teken van passie, als iets moois, als iets opzwepend voor de spelers op het terrein. Beelden van stadions vol vuur gaan de wereld rond en worden lustig gedeeld op Twitter en andere sociale mediakanalen. Sommige stemmen zouden pyro graag zelfs gelegaliseerd zien worden in stadions. In bepaalde tijdsbestekken, dat wel, maar een mooi vuurspektakel zou niet verboden mogen worden.

Pyro: mooi, maar bovenal ook nog steeds gevaarlijk. Foto: BELGA

Maar daar wringt het schoentje. Pyro toelaten in het stadion zou misschien wel mooier zijn, opwegen tegen de hoger wordende onveiligheid doet het niet. Meer vuurpijlen leidt tot meer kansen op accidenten. Bovendien is het utopisch om te denken dat bij misnoegen supporters het vuur enkel maar zullen lanceren tijdens vooraf afgesproken momenten, ver weg van de eigenlijke wedstrijdtijd. Meer investeren in het opsporen van vuurwerk om het uit het stadion te bannen lijkt dan ook een efficiëntere oplossing te zijn. Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken, verklaarde alvast dat stewards met het oog op volgend seizoen een bijkomende opleiding krijgen om smokkelwaar beter te kunnen onderscheppen. Beter laat dan nooit.