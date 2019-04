Rode Kruis meldt ontvoering in Syrië die meer dan vijf jaar geleden plaatsvond

Het Rode Kruis heeft zich zondag uitgesproken over de ontvoering van een werkneemster in Syrië die tot op heden geheim was gehouden. De Nieuw-Zeelandse verpleegster werd op 13 oktober 2013 samen met twee Syrische collega’s ontvoerd en jarenlang door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) gevangen gehouden, zo meldt het Rode Kruis in Genève.

“Vandaag vragen we publiekelijk naar informatie over onze drie medewerkers die in 2013 ontvoerd werden in Syrië”, zei Dominik Stillhart, leider van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). Het is de langst durende ontvoeringszaak in de 156-jarige geschiedenis van de organisatie.

Om het leven van de 62-jarige verpleegster te beschermen, werd tot nog toe geen informatie over de zaak vrijgegeven. “De laatste vijf jaar hebben de Nieuw-Zeelandse regering en het ICRC vanuit het standpunt gewerkt dat ze nog leeft, en die hoop bestaat nog steeds”, zei de Nieuw-Zeelandse minister van Buitenlandse Zaken, Winston Peters.

De verpleegster werkte sinds eind jaren tachtig voor het Rode Kruis. Ze had net een voorraad medicijnen in Idlib geleverd samen met zes collega’s, toen ze ontvoerd werden. Vier ontvoerde medewerkers werden snel weer vrijgelaten.

“Nu IS zijn laatste gebieden heeft verloren, vonden we dit het geschikte moment om te spreken”, aldus Stillhart. Eind maart is het laatste bolwerk van IS in Syrië gevallen.